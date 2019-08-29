Кантона получил приз Президента УЕФА

На жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 был вручен приз Президента УЕФА. Глава организации Александер Чеферин вручил эту премию французу Эрику Кантона.

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

Кантона наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции.

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.