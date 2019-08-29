Кантона получил приз Президента УЕФА
19:08
На жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 был вручен приз Президента УЕФА. Глава организации Александер Чеферин вручил эту премию французу Эрику Кантона.
Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.
Великий Кантона... pic.twitter.com/4RueEZxYXz— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) August 29, 2019
Кантона наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции.
Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.