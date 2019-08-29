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Кантона получил приз Президента УЕФА

19:08
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На жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 был вручен приз Президента УЕФА. Глава организации Александер Чеферин вручил эту премию французу Эрику Кантона.

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

Кантона наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции.

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

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