Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Француз отыграл всю встречу и был надежен в центре поля. После встречи ему вручили памятный приз.

«Челси» одержал победу (2:0) и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала турнира.