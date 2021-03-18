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Канте признан лучшим игроком матча «Челси» — «Атлетико»

01:28

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Француз отыграл всю встречу и был надежен в центре поля. После встречи ему вручили памятный приз.

«Челси» одержал победу (2:0) и по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала турнира.

Челси — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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