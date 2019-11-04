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Канте может сыграть с «Аяксом»

18:33
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте восстановился после травмы. 28-летний француз может принять участие в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аякса», сообщает официальный сайт «синих».

Канте получил травму паха во время последней международной паузы и с тех пор не выходил на поле. Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард ранее выражал недовольство в связи с тем, что тренерский штаб сборной Франции не отпустил хавбека в расположение клуба, несмотря на травму.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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