Канте может сыграть с «Аяксом»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте восстановился после травмы. 28-летний француз может принять участие в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Аякса», сообщает официальный сайт «синих».

Канте получил травму паха во время последней международной паузы и с тех пор не выходил на поле. Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард ранее выражал недовольство в связи с тем, что тренерский штаб сборной Франции не отпустил хавбека в расположение клуба, несмотря на травму.

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