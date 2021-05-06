Канте, Махрез, Диаш и Хаверц претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
01:38
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Н'Голо Канте («Челси»), Кай Хаверц («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») и Рияд Махрез («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, на этой неделе в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл на выезде «Челси» (0:2), а «Манчестер Сити» одержал победу над «ПСЖ» (2:0).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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