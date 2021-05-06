Канте, Махрез, Диаш и Хаверц претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Н'Голо Канте («Челси»), Кай Хаверц («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») и Рияд Махрез («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote this week?



? Riyad Mahrez

? R?ben Dias

? N'Golo Kant?

? Kai Havertz#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021

Напомним, на этой неделе в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл на выезде «Челси» (0:2), а «Манчестер Сити» одержал победу над «ПСЖ» (2:0).