Канте, Хаверц, Джеймс и Фоуден претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Четверо игроков претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов после победы «Челси» в финале над «Манчестер Сити» (1:0).

На звание лучшего игрока претендуют Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Рис Джеймс, Кай Хаверц и Н'Голо Канте (все — «Челси»). При этом Канте стал лучшим игроком матча.

Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Фото УЕФА

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.