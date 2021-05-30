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Канте, Хаверц, Джеймс и Фоуден претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

03:03
Кай Хаверц. Фото ФК «Челси»
Кай Хаверц. Фото ФК «Челси»
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Четверо игроков претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов после победы «Челси» в финале над «Манчестер Сити» (1:0).

На звание лучшего игрока претендуют Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Рис Джеймс, Кай Хаверц и Н'Голо Канте (все — «Челси»). При этом Канте стал лучшим игроком матча.

Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Фото УЕФА
Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Фото УЕФА

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры