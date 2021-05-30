Канте, Хаверц, Джеймс и Фоуден претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
03:03
Четверо игроков претендуют на звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов после победы «Челси» в финале над «Манчестер Сити» (1:0).
На звание лучшего игрока претендуют Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Рис Джеймс, Кай Хаверц и Н'Голо Канте (все — «Челси»). При этом Канте стал лучшим игроком матча.
Претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов. Фото УЕФА
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.
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