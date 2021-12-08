Канищев назвал матч «Зенита» с «Челси» праздником футбола

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Случилось то, о чем я и говорил. Сегодня был очень хороший матч. Получился веселый и интересный футбол, который понравился болельщикам — это то, что нужно, что все хотят видеть. Прямо праздник футбола.

В матче, в котором ничего не решалось, игрокам нужно было просто раскрепоститься и показать свои лучшие качества. Не было никакой турнирной борьбы, над игроками не довлел результат. Матч по-настоящему удался", — сказал Канищев «Чемпионату».

По итогу группового этапа ЛЧ «Зенит» занял третье место (5 очков) в турнирной таблице и вышел в 1/16 Лиги Европы.

В плей-офф ЛЧ из группы Н прошли «Ювентус» (15 очков) и «Челси» (13 очков).