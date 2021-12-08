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Канищев назвал матч «Зенита» с «Челси» праздником футбола

23:17
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Случилось то, о чем я и говорил. Сегодня был очень хороший матч. Получился веселый и интересный футбол, который понравился болельщикам — это то, что нужно, что все хотят видеть. Прямо праздник футбола.

В матче, в котором ничего не решалось, игрокам нужно было просто раскрепоститься и показать свои лучшие качества. Не было никакой турнирной борьбы, над игроками не довлел результат. Матч по-настоящему удался", — сказал Канищев «Чемпионату».

По итогу группового этапа ЛЧ «Зенит» занял третье место (5 очков) в турнирной таблице и вышел в 1/16 Лиги Европы.

В плей-офф ЛЧ из группы Н прошли «Ювентус» (15 очков) и «Челси» (13 очков).

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4538805-prazdnik-futbola-kanischev-o-golevoj-nichej-zenita-s-chelsi.html

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры