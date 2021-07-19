Канчельскис: «Спартак очень хорошо начал сезон, важно не сбавлять темп»

Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис оценил шансы красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«В товарищеских матчах «Спартак» был очень хорош. Он показал быстрый атакующий футбол. Очень важно не сбавлять темп и начать сезон в том же духе. «Бенфика» очень крепкая команда, играющая каждый год в еврокубках. Думаю, что шансы в начале сезона абсолютно равны. Руй Витория прекрасно знает португальский футбол, это может помочь «Спартаку». В то же время он будет нервничать. Очень важно не показать эту нервозность игрокам, они должны выйти на матч с холодной головой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного отборочного раунда Лиги чемпионов. Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.