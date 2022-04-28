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Сегодня, 10:20

Канчельскис считает, что у «Вильярреала» есть шансы пройти «Ливерпуль» во втором матче

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Вилярреала» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» (0:2).

«Конечно, результат в первом матче для «Вильярреала» очень плачевный, — сказал Канчельскис «СЭ». — Посмотрим, какая получится вторая игра. Шансы есть, но они минимальные. «Ливерпуль» превосходил, конечно. Но впереди домашняя игра, вернется нападающий у «Вильярреала» — будут шансы побороться. «Ливерпуль» с такой атакой точно один забьет в следующем матче. И тогда надо будет отыгрывать 3 гола. По первой игре не видно, что это возможно. В любом случае домашняя игра, где может произойти все, что угодно».

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая, начало — в 22.00 (мск).

Победитель этой пары сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).

Андрей Канчельскис
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
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