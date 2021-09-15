Канчельскис раскритиковал ВАР после матча «Севильи» и «Зальцбурга»

Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение четырех пенальти в матче группового турнира Лиги чемпионов между «Севильей» и «Зальцбургом» (1:1).

«В моей карьере такого случая не было. У нас другой футбол был, раньше пока не убили, пенальти не давали. А сейчас для атакующих футболистов совсем легко, потому что любое касание в штрафной это практически пенальти. Мы потеряли интенсивность игры из-за просмотров ВАР, даже судьи боятся брать на себя инициативность. Хотя сейчас уже не наступишь шипами на ногу как раньше, ведь все просматривается», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Белорусский арбитр Алексей Кульбаков в матче «Севильи» и «Зальцбурга» поставил четыре пенальти. Это стало рекордом Лиги чемпионов.