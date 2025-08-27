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27 августа 2025, 19:40

Канчельскис о попадании «Кайрата» в Лигу чемпионов: «Я очень рад за них, тем более они выбили «Селтик» — моих главных соперников»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» победил «Селтик» в ответном матче четвертого квалификационного раунда ЛЧ. Двухматчевое противостояние завершилось вничью (0:0, 0:0), в серии пенальти казахстанская команда одержала победу со счетом 3:2.

«Попадание в Лигу чемпионов — это имидж. Для любого футболиста это важно и дорогого стоит. Я очень рад за «Кайрат». Тем более, они выбили «Селтик» — моих главных соперников. Футболисты «Кайрата» приобретут опыт. Я им желаю удачи и надеюсь, они будут только прогрессировать», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом после «Астаны» (сезон-2015/16), который вышел в групповой/общий этап Лиги чемпионов.

Игроки &laquo;Пафоса&raquo; радуются выходу в&nbsp;общий этап Лиги чемпионов.«Кайрат», «Пафос» и «Буде-Глимт» впервые в Лиге чемпионов! Увидим в главном еврокубке Хайкина, Сорокина и клуб российского бизнесмена
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