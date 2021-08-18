Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Украина и Австрия могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Это давно было понятно, что нас ждет долгий путь вниз. Уверен, что мы продолжим падать в таблице. Пока у нас в футболе будут работать дилетанты-проходимцы, ничего хорошего можно не ждать. Падение в таблице коэффициентов абсолютно закономерно. В клубах работают непонятные люди, без опыта работы даже. В РФС у нас есть футбольные люди? Нет, конечно. Только Симонян, но ему скоро уже 95 лет будет. Хватит уже издеваться над футболом. Отменяйте лимит и назначайте в клубы нормальных людей, тогда будет хороший результат», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На прошлой неделе «Сочи» и «Рубин» вылетели из квалификации Лиги конференций. Россию в еврокубках представят следующие клубы: «Зенит» (групповой турнир Лиги чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (групповой турнир Лиги Европы).