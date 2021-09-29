Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, я очень доволен таким результатом. Хотелось бы, чтобы на следующую игру «Зенит» также вышел. Очень хорошо отыграли, красавцы! Надо сказать спасибо большое команде и болельщикам, которые переживали и болели. Удовольствие от матча получила вся страна. Не важно, как начали играть, важно, как закончат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В составе сине-бело-голубых в матче с «Мальме» голы забили полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Следующий матч в Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса» 20 октября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.