Канчельскис будет болеть за «Челси» в финале Лиги чемпионов
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».
«Всегда говорю, что в финалах нет фаворита. Это финал Лиги чемпионов. Мы видим по финальному матчу Лиги Европы, где «МЮ» проиграл по пенальти, что бессмысленно отдавать кому-то предпочтения. Шансы здесь 50 на 50. На бумаге тоже может быть написано все, что угодно. Мы можем только гадать. Конечно, я буду переживать за «Челси». «Сити» — мои враги. В Манчестере есть только одна команда — «Манчестер Юнайтед». Никогда другой команды в нем я не видел и не увижу. Сегодня будем болеть именно за «Челси», — сказал Канчельскис «СЭ».
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Владимир Пушкарев)
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