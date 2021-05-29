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Канчельскис будет болеть за «Челси» в финале Лиги чемпионов

13:44
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси».

«Всегда говорю, что в финалах нет фаворита. Это финал Лиги чемпионов. Мы видим по финальному матчу Лиги Европы, где «МЮ» проиграл по пенальти, что бессмысленно отдавать кому-то предпочтения. Шансы здесь 50 на 50. На бумаге тоже может быть написано все, что угодно. Мы можем только гадать. Конечно, я буду переживать за «Челси». «Сити» — мои враги. В Манчестере есть только одна команда — «Манчестер Юнайтед». Никогда другой команды в нем я не видел и не увижу. Сегодня будем болеть именно за «Челси», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Владимир Пушкарев)

Манчестер Сити — Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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