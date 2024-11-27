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Камоцци: «Сафонов не показал ничего особенного в матче с «Баварией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был среднее выступление. Он не показал ничего особенного. Пропущенный гол — его вина? Я думаю, что он был причастен к ошибке», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

25-летний Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». Голкипер провел 6 матчей за французский клуб, трижды пропустил и трижды отыграл на ноль.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Франко Камоцци
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