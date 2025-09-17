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17 сентября 2025, 06:24

Дуран: «Знали, что будет нелегко, но старательно работали и взяли три очка»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Карабаха» Камило Дуран прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рады этой победе. К счастью, у меня получилось забить. Знали, что будет нелегко, но старательно работали и взяли три очка. Игру мы начали несколько рассеянно, проигрывали 0:2, но не сдались. Постоянно стремились идти вперед и добились того, чего хотели, — победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дурана.

В следующем туре Лиги чемпионов «Карабах» сыграет дома с «Копенгагеном», а «Бенфика» встретится с «Челси».

Юлиан Рюэрсон против Кенана Йылдыза.Безумные 4:4 «Ювентуса» и «Боруссии», идеальные замены «Арсенала» и невероятный камбэк «Карабаха». Лига чемпионов вернулась!
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Карабах
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