Дуран: «Знали, что будет нелегко, но старательно работали и взяли три очка»

Нападающий «Карабаха» Камило Дуран прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рады этой победе. К счастью, у меня получилось забить. Знали, что будет нелегко, но старательно работали и взяли три очка. Игру мы начали несколько рассеянно, проигрывали 0:2, но не сдались. Постоянно стремились идти вперед и добились того, чего хотели, — победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дурана.

В следующем туре Лиги чемпионов «Карабах» сыграет дома с «Копенгагеном», а «Бенфика» встретится с «Челси».