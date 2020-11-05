Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2).

— Я чувствую себя очень хорошо, — приводит слова Эн-Несири официальный сайт УЕФА. — Команда выкладывалась на поле, так что у нас все получилось. Я получил возможность выйти один на один и забил. Вы должны сосредоточиться, когда выходите на замену, и постараться сделать все возможное, чтобы принести три очка для команды.

Это была работа команды. Если бы они не давили на наших соперников, эти два мяча не попали бы ко мне. Это правда, концовка была фантастической, и я счастлив за два гола и за работу команды. Камбэк получился фантастическим.