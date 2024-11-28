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Сегодня, 05:04

Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эдуардо Камавинга (справа).
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не смог доиграть матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

22-летний француз на 57-й минуте покинул поле, хромая и явно испытывая дискомфорт в задней части левой ноги. Повреждение игрок получил, когда пытался перехватить мяч на своей половине поля.

Как сообщает AS, в четверг игрок пройдет медицинское обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Камавинга сыграл в 9 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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