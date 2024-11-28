Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга не смог доиграть матч 5-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

22-летний француз на 57-й минуте покинул поле, хромая и явно испытывая дискомфорт в задней части левой ноги. Повреждение игрок получил, когда пытался перехватить мяч на своей половине поля.

Как сообщает AS, в четверг игрок пройдет медицинское обследование, после которого станут известны точные сроки восстановления.

В этом сезоне Камавинга сыграл в 9 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.