Камавинга не сыграет с «Севильей»

Полузащитник Эдуардо Камавинга не попал в заявку «Ренна» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи». 18-летний француз пропустил тренировку и не полетит с командой в Испанию. Подробности неизвестны.

Напомним, ранее хавбек «Ренна» Стивен Н'Зонзи был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре с «Краснодаром», поэтому тоже не сыграет в Испании.