Камавинга не сыграет с «Севильей»
02:23
Полузащитник Эдуардо Камавинга не попал в заявку «Ренна» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи». 18-летний француз пропустил тренировку и не полетит с командой в Испанию. Подробности неизвестны.
Напомним, ранее хавбек «Ренна» Стивен Н'Зонзи был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре с «Краснодаром», поэтому тоже не сыграет в Испании.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур