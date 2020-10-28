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Камавинга не сыграет с «Севильей»

02:23

Полузащитник Эдуардо Камавинга не попал в заявку «Ренна» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи». 18-летний француз пропустил тренировку и не полетит с командой в Испанию. Подробности неизвестны.

Напомним, ранее хавбек «Ренна» Стивен Н'Зонзи был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре с «Краснодаром», поэтому тоже не сыграет в Испании.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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