Календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов-2019/20
29 августа 2019, 23:37
Стал известен календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт москвичей.
18 сентября (среда): «Байер» — «Локомотив».
1 октября (вторник): «Локомотив» — «Атлетико».
22 октября (вторник): «Ювентус» — «Локомотив».
6 ноября (среда): «Локомотив» — «Ювентус».
26 ноября (вторник): «Локомотив» — «Байер».
11 декабря (среда): «Атлетико» — «Локомотив».
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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