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Календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов-2019/20

29 августа 2019, 23:37
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Стал известен календарь «Локомотива» в Лиге чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт москвичей.

18 сентября (среда): «Байер» — «Локомотив».

1 октября (вторник): «Локомотив» — «Атлетико».

22 октября (вторник): «Ювентус» — «Локомотив».

6 ноября (среда): «Локомотив» — «Ювентус».

26 ноября (вторник): «Локомотив» — «Байер».

11 декабря (среда): «Атлетико» — «Локомотив».

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20759

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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