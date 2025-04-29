Калафьори пропустил тренировку накануне матча против «ПСЖ»

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» не участвовал в тренировке.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер лондонской команды Микель Артета. Также он подтвердил, что полузащитник Микель Мерино и защитник Бен Уайт работали с командой в понедельник.

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» пройдет на стадионе «Эмирейтс» во вторник, 29 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.