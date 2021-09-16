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Калабрия доволен игрой «Милана» в матче с «Ливерпулем»

01:37
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3).

«Чувствуем горечь поражения, — цитирует футболиста сайт УЕФА 16 сентября. — Нам удалось на одном из красивейших стадионов перевернуть с ног на голову ход встречи с одной из лучших команд Европы, но во втором тайме пропустили два совсем не обязательных мяча.

Мы довольны игрой — для многих из нас она стала первой в Лиге чемпионов. Было непросто выходить на поле «Энфилда» в таком матче".

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а Фикайо Томори забил в свои ворота. У гостей голы в активе Анте Ребича и Браима Диаса.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/

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Евгений Петров все материалы автора

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