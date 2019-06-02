Кафельников впечатлен болельщицей, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).

В первом тайме на поле выбежала американская модель Кинси Волански, одетая в откровенный купальник.

"Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", - написал Кафельников в Твиттере.

Впоследствии выяснилось, что идея этой акции принадлежит уроженцу России Виталию Здоровецкому.