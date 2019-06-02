12:42 | Футбол — Лига чемпионов

Кафельников впечатлен болельщицей, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов

0
Обсудить

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). 

 
1 июня. Мадрид. Прорыв женщины в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов &quot;Тоттенхэм&quot; - &quot;Ливерпуль&quot;."Делайте сумасшедшие вещи!" Блондинка с финала Лиги чемпионов рвет Инстаграм

В первом тайме на поле выбежала американская модель Кинси Волански, одетая в откровенный купальник.

"Все-таки она чертовски хорошо (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть, правда, исключения), но она впечатлила", - написал Кафельников в Твиттере.

Впоследствии выяснилось, что идея этой акции принадлежит уроженцу России Виталию Здоровецкому.

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/KYevgeni/status/1135101540618969088

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ