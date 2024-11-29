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Сегодня, 21:10

Кафанов — о дебюте Худякова за «Штурм»: «Первый матч — и сразу в ЛЧ! Были помарки, но немного»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» рассказал о диалоге с голкипером «Штурма» Даниилом Худяковым после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Поздравил Даниила с победой и тем, что смог в неприкосновенности оставить свои ворота. Это самое главное. Обсудили с ним матч и его состояние во время игры. Даниил очень давно не играл, был большой перерыв», — сказал Кафанов «СЭ».

Также тренер оценил игру 20-летнего россиянина.

«Новая страна, новая команда — и сразу Лига чемпионов. Конечно, очень сложно выходить на матч такого уровня после долгого отсутствия игровой практики. Перед тем как выпустить вратаря в основном составе, обычно ему давали сыграть за вторую команду. И даже в этой ситуации в этом матче вратари могли не сразу почувствовать игру. Поэтому первые минуты Даниилу было невероятно сложно, он чувствовал себя не в своей тарелке, но через какое-то время начал успевать и принимать правильные решения.

Было не так много моментов у его ворот, но много связанных с игрой ногами. Защитники часто играли через него, он сделал много передач. Были помарки, но немного. Можно сказать, что дебют удался», — добавил Кафанов.

Худяков летом перешел в «Штурм» после завершения контракта с «Локомотивом». Матч против «Жироны» стал для него первым за австрийский клуб.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Штурм
Виталий Кафанов
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