Кафанов: «Вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов очень большой»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал очень большим вклад голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в победу команды в Лиге чемпионов.

31 мая парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Российский вратарь провел всю игру в запасе.

— Есть люди, которые считают, что Сафонов не внес вклад в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов...

— Его вклад очень большой. Если бы год назад сказали, что он сыграет столько игр, никто бы не поверил, — сказал Кафанов.

Доннарумма не просто так был обижен. Он увидел конкурента, которому тренеры отдавали предпочтение. После этого он начал работать и выдал один из лучших отрезков в карьере», — сказал Кафанов.

6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.