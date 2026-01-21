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21 января, 18:05

Кафанов — о Хайкине: «Роль Никиты в том, чего добился «Буде-Глимт» за эти годы, очень велика»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото AFP

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Хайкин отразил четыре из пяти ударов «горожан».

«Буде-Глимт» продолжает удивлять, забирается все выше и уже добрался до грандов. В первом тайме у ворот норвежцев было немного моментов, но во втором — Никита своими спасениями помог сохранить победный счет. Без хорошего вратаря в футболе на таком уровне ничего не добьешься. Поэтому роль Никиты в том, чего добился «Буде-Глимт» за эти годы, очень велика», — сказал Кафанов «СЭ».

Победа над «Манчестер Сити» стала для «Буде-Глимт» первой в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26. Норвежская команда поднялась на 26-е место в турнирной таблице с 6 очками.

В последнем, 8-м туре общего этапа ЛЧ «Буде-Глимт» сыграет на выезде с «Атлетико».

&laquo;Буде-Глимт&raquo; обыграл &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;7-м туре Лиги чемпионов.«Буде-Глимт» унизил «Сити», а Холанн не забил Хайкину. Сенсация дня в Лиге чемпионов!
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
20 января, 20:45. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
3:1
Манчестер Сити
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Никита Хайкин
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ФК Буде-Глимт
ФК Манчестер Сити
Виталий Кафанов
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