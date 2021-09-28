Кадр дня. Усик и Срна вместе смотрят матч «Шахтер» — «Интер»
20:21
Украинский боксер Александр Усик, как и обещал, пришел на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер».
В трансляции был показан момент, как он общается с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.
Ранее Усик на пресс-конференции в Киеве сообщил, что собирается прийти на игру со своим сыном. Чемпион мира добавил, что они болеют за разные команды. Усик является болельщиком киевского «Динамо», а его сын болеет за «Шахтер».
25 сентября украинец победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям.
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