Кабелла: «Надо победить «Ренн», чтобы спасти первую часть сезона»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал на пресс-конференции о подготовке команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

— Какая атмосфера царит в раздевалке команды после нескольких неудач подряд? В чем причина такого игрового спада «Краснодара»?

— Что касается атмосферы в раздевалке, то мы настроены решительно, в голове каждого игрока есть мысль воспрянуть, одержать победу. Их было не так много в последних матчах. Нам действительно надо победить, спасти первую часть сезона не только для клуба, но и для болельщиков, для нас лично. Отыграть для себя и для команды. Мы настроимся очень серьезно. Нет упаднических настроений, мы хотим показать, на что способны.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 20.55 (мск). (Екатерина Потапова)