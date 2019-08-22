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Кабелла на костылях покинул стадион после поражения от «Олимпиакоса»

03:40
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на костылях покинул стадион после поражения от «Олимпиакоса» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4). 29-летний француз получил травму в первом тайме. На 25-й минуте его заменил Кристоффер Олссон.

Олимпиакос П — Краснодар

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