Кабелла на костылях покинул стадион после поражения от «Олимпиакоса»
03:40
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла на костылях покинул стадион после поражения от «Олимпиакоса» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4). 29-летний француз получил травму в первом тайме. На 25-й минуте его заменил Кристоффер Олссон.
Cabella bless? au genou... :( pic.twitter.com/i7Q29y7UL1— Ludо (@TopLu28__) August 21, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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