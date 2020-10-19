Кабелла, Марков и Мусаев пропустят матч с «Ренном»
16:55
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий Евгений Марков и главный тренер Мурад Мусаев пропустят матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Ренна», сообщает официальный сайт клуба.
У обоих футболистов подозрительные результаты тестов на коронавирус, а Мурад Мусаев заразился ангиной.
Матч «Ренн» — «Краснодар» пройдет во вторник, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137608
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