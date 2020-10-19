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Кабелла, Марков и Мусаев пропустят матч с «Ренном»

16:55
Реми Кабелла. Фото ФК «Краснодар»
Реми Кабелла. Фото ФК «Краснодар»
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий Евгений Марков и главный тренер Мурад Мусаев пропустят матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Ренна», сообщает официальный сайт клуба.

У обоих футболистов подозрительные результаты тестов на коронавирус, а Мурад Мусаев заразился ангиной.

Матч «Ренн» — «Краснодар» пройдет во вторник, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137608

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