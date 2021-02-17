Кабак назвал особенной победу «Ливерпуля» над «Лейпцигом»

Защитник «Ливерпуля» Озан Кабак назвал особенной победу мерсисайдцев над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это особенная победа для меня, мой первый сухой матч в «Ливерпуле» и первая победа. Я здесь новичок, еще молод. Мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться. Мы отлично сыграли, выложились по-максимуму. «Ливерпуль» заслужил победу, я счастлив», — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Кабака.

Кабак перешел в «Ливерпуль» из «Шальке» на правах аренды до конца сезона-2020/21. У мерсисайдцев есть право выкупа 20-летнего турка.