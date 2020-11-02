Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

— Есть ли у вас объяснение тому почему «Локомотив» играет интереснее в Лиге чемпионов, чем в России?

— Я не буду говорить об этом. Самая важная игра — завтра. О чемпионате России будем думать потом. Нам нужны концентрация и желание. К нам приедет одна из лучших команд Европы, предстоит суперинтересная игра. (Гоша Чернов)