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«К нам приедет одна из лучших команд Европы». Николич — о матче с «Атлетико»

14:19
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

— Есть ли у вас объяснение тому почему «Локомотив» играет интереснее в Лиге чемпионов, чем в России?

— Я не буду говорить об этом. Самая важная игра — завтра. О чемпионате России будем думать потом. Нам нужны концентрация и желание. К нам приедет одна из лучших команд Европы, предстоит суперинтересная игра. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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