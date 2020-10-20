Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).

«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов. Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева. Итог не очень справедлив. Ничья объективнее. Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты. Верим в команду», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.