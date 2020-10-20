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«К концу матча наши уже еле ползали». Губерниев — о поражении «Зенита» от «Брюгге»

22:48
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).

«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов. Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева. Итог не очень справедлив. Ничья объективнее. Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты. Верим в команду», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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