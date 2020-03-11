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«Извинились бы перед фанатами за позорную ситуацию». Реакция болельщиков «Тоттенхэма» на вылет из Лиги чемпионов

08:52
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Фанаты «Тоттенхэма» крайне болезненно восприняли поражение своей команды от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) и вылет из Лиги чемпионов, поскольку первый матч был также проигран со счетом 0:1.

В официальном Twitter «Тоттенхэма» больше тысячи гневных комментариев:

TottenhamNEWS8: Печальный итог. Вы бы лучше извинились перед всеми фанатами, которые смотрели матч, и особенно теми, которые были на арене, чтобы засвидетельствовать это. Это по-настоящему позорная ситуация. Это не «Тоттенхэм».

Mr_PeteRichards: Не удивлюсь, если в воскресенье будет пустой стадион, и не из-за коронавируса, а потому, что фанаты не хотят наблюдать больше за такой игрой!

CharlesGaravito: Жозе, на выход!

EliteYid: Не смогли забить даже один гол, а кто-то всерьез надеялся обыграть «Лейпциг».

PearceMCFC: Это все менталитет маленького клуба!

РБ Лейпциг — Тоттенхэм Хотспур

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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