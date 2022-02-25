Геннадий Орлов: «Еще хорошо, что «Спартаку» разрешили сыграть на нейтральном поле»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и обязать российские клубы и сборную России проводить домашние матчи на нейтральных полях.

«Еще в день матча «Бетис» — «Зенит» УЕФА думал, разрешить ли нашей команде играть. В итоге разрешили. Это еще хорошо, что «Спартаку» разрешили играть в Лиге Европы на нейтральном поле, — сказал Орлов «СЭ». — Конечно, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге внес бы большую лепту в популяризацию футбола в стране. Мальчишки вживую посмотрели бы на звезд. Но таковы реалии дня. Надо быть готовым к таким вещам».

Ранее, 25 февраля, исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Финал пройдет 28 мая и начнется в 21.00 мск.