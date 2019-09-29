Израильский арбитр Гринфельд будет работать на матче «Локомотив» — «Атлетико»
12:52
Главным арбитром матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» назначен израильтянин Орель Гринфельд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты арбитра: Рой Хассан, Идан Яркони. Четвертый арбитр — Рой Райншрайбер (все — Израиль). Видеопомощниками арбитров будут португальцы Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.
Матч состоится 1 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...