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Израильский арбитр Гринфельд будет работать на матче «Локомотив» — «Атлетико»

12:52
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Главным арбитром матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» назначен израильтянин Орель Гринфельд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты арбитра: Рой Хассан, Идан Яркони. Четвертый арбитр — Рой Райншрайбер (все — Израиль). Видеопомощниками арбитров будут португальцы Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш.

Матч состоится 1 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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