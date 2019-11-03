Главным арбитром матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг» будет судья из Израиля Орель Гринфельд, сообщает официальный сайт российского клуба.

Ему помогут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони, резервный судья — Эйтан Шмулевич. Видеопомощник судьи — португалец Жоау Пиньейру, его ассистент — Рой Рейншрейбер из Израиля.

Ранее сине-бело-голубые провели два матча при судействе арбитров из Израиля, одержав две победы. Орель Гринфельд четырежды встречался с командами из России — в 2015-м он обслуживал матч «Локомотива» и «Скендербеу» (2:0, победа москвичей), в 2018-м — «Спартака» и ПАОК (3:2, победа греческой команды), в 2019-м — «Краснодара» и «Валенсии» (1:2, поражение россиян), а также «Локомотива» и «Атлетико» (2:0, победа испанцев).

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.