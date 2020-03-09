Из-за коронавируса перед матчами турниров УЕФА не будут проводиться рукопожатия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа. Ранее от этой процедуры отказались в Англии и Франции.

— Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления, — отмечено на официальном сайте УЕФА. — Предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.