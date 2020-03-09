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Из-за коронавируса перед матчами турниров УЕФА не будут проводиться рукопожатия

00:15

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа. Ранее от этой процедуры отказались в Англии и Франции.

— Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления, — отмечено на официальном сайте УЕФА. — Предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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