Иван Ракитич: «Поражение «Краснодара» от «Челси»? Этот результат обманчив»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» рассказал о подготовке к игре.

— Как готовились к «Краснодару»? Хорошая команда высокого уровня. Ей не повезло в последних матчах. Играет в хороший футбол, создает много моментов. Результат с «Челси» обманчив был. Нужно приложить много сил, чтобы обыграть соперника. В Лиге чемпионов нельзя допускать даже минимальны ошибок. Критика? Бывают моменты, когда критикуют, но нужно всегда искать решение проблем. У нас олрошее взаимопонимание в составе, и мы будем воплощать то, что требует Мистер. Мы сплоченные, и мы верим в то, что наша игра получится.

— В Команде не хватает забивающего игрока?

— Мы создаем много голевых моментов, это самое важное. У нас есть нападающие, и они будут забивать. Нам нужно вместе атаковать, вместе защищаться. Мы уверены в себе. Мы создаем голевые моменты, проделываем большую работу, и все придет. Проблема не в этом. (Екатерина Потапова)