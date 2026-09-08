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Иван Леко: Брюгге нужно провести идеальный матч, чтобы победить Астон Виллу

Леко: «Брюгге» нужно провести идеальный матч, чтобы победить «Астон Виллу»

Руслан Минаев

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко заявил, что команда должна показать лучшую игру в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Астон Виллы».

«Как и нам, им пришлось интегрировать в команду много новых игроков, при этом они потеряли несколько ключевых футболистов. Мы понимаем, что должны показать свою лучшую игру, чтобы по-настоящему оказать на них давление. Чтобы победить, нам нужно провести идеальный матч», — сказал Леко на пресс-конференции.

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Матч «Брюгге» — «Астон Вилла» состоится 8 сентября. Начало — в 19.45 мск.

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