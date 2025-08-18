Футбол
18 августа, 16:27

Коновалов: «Маэда, Жота и Лагербильке — угроза для «Кайрата»

Сергей Ярошенко

Экс-голкипер «Тобола» и шотландского «Ливингстона» Иван Коновалов в беседе отметил игроков, которых стоит опасаться «Кайрату» в предстоящем поединке с «Селтиком» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Летом «Селтик» подписал Густава Лагербильке — очень интересного шведского нападающего, который уже успел отличиться в чемпионате. Также стоит отметить Маэду и Жоту — они прекрасно взаимодействуют в атаке и создают много остроты. Их связка — это настоящее оружие, и обороне «Кайрата» придется постараться, чтобы их сдержать. Это настоящая футбольная арена. Огромное количество болельщиков, невероятный шум и давление с трибун. Но при этом если ты игрок — получаешь колоссальное удовольствие. На таких стадионах мечтает играть каждый. Для гостей это испытание, а для хозяев — мощный бонус», — цитирует Коновалова Metaratings.kz.

Игры между командами пройдут 21 и 26 августа. Первая игра пройдет в Глазго, ответная — в Алматы.

