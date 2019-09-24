Итоги голосования за лучшего игрока сезона по версии ФИФА. Полный список

В Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Awards-2019. Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал игроком года по версии ФИФА. Эта награда стала для 32-летнего аргентинца 6-й в его карьере.

ФИФА опубликовала итоговые результаты голосования. Месси набрал 46 баллов. Вторым стал голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк (38 баллов). Третью строчку занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 баллов).

Полностью список выглядят следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») — 46 баллов

2. Виргил ван Дейк («Ливерпуль») — 38 баллов

3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 36 баллов

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 26 баллов

5. Садио Мане («Ливерпуль») — 23 баллов

6. Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 17 баллов

7. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») — 16 баллов

8. Эден Азар («Челси»/«Реал») — 16 баллов

9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус») — 9 баллов

10. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 5 баллов