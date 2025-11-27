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27 ноября 2025, 18:05

Головин блеснул на Кипре: итальянцы признали русского лидера одним из лучших в «Монако» в матче ЛЧ

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Александр Головин вновь доказал свой класс в Лиге чемпионов, получив высокую оценку от одного из самых авторитетных спортивных изданий Европы после матча с «Пафосом» (2:2).

Встреча на Кипре получилась напряженной — «Монако» дважды вел в счете по ходу матча, и непосредственное участие в атакующих действиях гостей принимал российский лидер. Головин провел на поле 65 минут, получив за это время желтую карточку, но его общая игра не осталась незамеченной.

Итальянская La Gazzetta dello Sport, известная своей строгостью в оценках, поставила Головину 6,5 — один из лучших результатов в составе «Монако». Эксперты издания отметили его роль в построении атак и общую активность.

Следующую игру в Лиге чемпионов «Монако» проведет 9 декабря дома против «Галатасарая».

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Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Пафос
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