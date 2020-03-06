Итальянские арбитры отстранены от матчей еврокубков из-за коронавируса

Итальянские арбитры по решению УЕФА отстранены от работы на ближайших матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, информирует Tuttomercatoweb.

На прошлой неделе трое судей из Италии обсуживали матчи еврокубков. Даниэле Орсато работал на игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити», Марко Гвида был задействован на матче 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньоло» — «Вулверхэмптон», а Давиде Масса работал также на встрече Лиги Европы «Арсенал» — «Олимпиакос».

Напомним, что Италия является эпицентром распространения коронавируса в Европе. Там болезнью заразились более трех тысяч человек. В целях борьбы с вирусом спортивные мероприятия проходят без зрителей.