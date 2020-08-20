Итальянская бригада судей во главе с Орсато будет работать на финале Лиги чемпионов

Стали известны имена судей, которые обслужат финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». На игре будет работать итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.

На ВАР будет работать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида.

Напомним, что финальный матч состоится 23 августа.