Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Итальянская бригада судей во главе с Орсато будет работать на финале Лиги чемпионов

15:43
Даниэле Орсато. Фото UEFA.
Даниэле Орсато. Фото UEFA.
Теги:

Стали известны имена судей, которые обслужат финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». На игре будет работать итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.

На ВАР будет работать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида.

Напомним, что финальный матч состоится 23 августа.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Прямой эфир
Прямой эфир