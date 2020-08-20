Итальянская бригада судей во главе с Орсато будет работать на финале Лиги чемпионов
15:43
Стали известны имена судей, которые обслужат финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». На игре будет работать итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.
На ВАР будет работать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида.
Напомним, что финальный матч состоится 23 августа.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми