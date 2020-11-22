Встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуида, сообщает сайт УЕФА.

Лайнсменами будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти, арбитр ВАР — Марко Ди Белло, АВАР— Маурицио Мариани. Четвертым судьей будет Фабио Мареска.

Встреча группы E пройдет в Краснодаре во вторник, 24 ноября и начнется в 20.55 (мск).