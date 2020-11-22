Итальянец Гуида обслужит матч «Краснодар» — «Севилья»
12:33
Встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуида, сообщает сайт УЕФА.
Лайнсменами будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти, арбитр ВАР — Марко Ди Белло, АВАР— Маурицио Мариани. Четвертым судьей будет Фабио Мареска.
Встреча группы E пройдет в Краснодаре во вторник, 24 ноября и начнется в 20.55 (мск).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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