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Итальянец Гуида обслужит матч «Краснодар» — «Севилья»

12:33
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Встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуида, сообщает сайт УЕФА.

Лайнсменами будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти, арбитр ВАР — Марко Ди Белло, АВАР— Маурицио Мариани. Четвертым судьей будет Фабио Мареска.

Встреча группы E пройдет в Краснодаре во вторник, 24 ноября и начнется в 20.55 (мск).

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