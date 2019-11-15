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Источник: во время матча «Локомотив» — «Ювентус» произошла драка болельщиков

12:04

Во время матча группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» (1:2) на трибунах «РЖД Арены» произошла драка между болельщиками, утверждает паблик «RU_CHP» во «Вконтакте».

На странице паблика выложено видео, на котором видна драка с участием болельщиков в атрибутике «Локомотива». На секторе виден логотип Лиги чемпионов.

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