Источник: во время матча «Локомотив» — «Ювентус» произошла драка болельщиков
12:04
Во время матча группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» (1:2) на трибунах «РЖД Арены» произошла драка между болельщиками, утверждает паблик «RU_CHP» во «Вконтакте».
На странице паблика выложено видео, на котором видна драка с участием болельщиков в атрибутике «Локомотива». На секторе виден логотип Лиги чемпионов.
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