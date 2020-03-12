Источник: УЕФА в четверг приостановит сезон в Лиге чемпионов

В четверг, 12 марта, УЕФА будет объявлено о приостановке проведения матчей в Лиге чемпионов, утверждает El Larguero со ссылкой на журналиста AS Хавьера Маталланаса. Причиной такого решения является эпидемия коронавируса.

В среду «Ювентус» объявил, что у защитника команды Даниэле Ругани выявлено данное заболевание, после чего туринский клуб и «Интер», против которого туринцы играли в прошедшие выходные, были закрыты на карантин. Таким образом, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» не состоится на следующей неделе.