Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

УЕФА в ближайшее время объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает испанское издание Marca. Это связано с распространением коронавируса в Европе.

Сегодня должны пройти матчи 1/8 финала Лиги Европы. Большинство из них состоится без зрителей. При этом отменены матч «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Под вопросом и проведение большинства матчей Лиги чемпионов на следующей неделе.

Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии и Испании. В ряде национальных чемпионатов и в еврокубках игры проходят без зрителей. Также приостановлены баскетбольные турниры, в том числе регулярные чемпионаты НБА и Евролиги.