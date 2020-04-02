Источник: УЕФА примет решение относительно возобновления матчей к середине мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации европейских клубов (ECA) примет решение относительно возобновления матчей в европейских чемпионатах к середине мая. В УЕФА надеются, что сезон все же может быть завершен, а доигран он будет в июле и августе, утверждает в Twitter журналист NYT Тарик Панджа.

При этом полное завершение сезона рассматривается только как крайняя и нежелательная мера.

Существует несколько вариантов продолжения европейского сезона. Один из них даже предполагает завершения национальных чемпионатов, уже после чего возобновятся матчи еврокубков.

При этом в УЕФА остались недовольны преждевременным решением завершить чемпионат в Бельгии. Примеру своих соседей могут последовать и в Голландии.