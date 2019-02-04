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Источник: УЕФА отклонил апелляцию "Баварии" на дисквалификацию Мюллера. Он пропустит матчи с "Ливерпулем"

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Нападающий "Баварии"  Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Как сообщает в своем Твиттере журналист Bild Кристиан Фальк, УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на дисквалификацию 29-летнего немца.

Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.

Первый матч 1/8 финала между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля, ответный - 13 марта.

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