Источник: УЕФА отклонил апелляцию "Баварии" на дисквалификацию Мюллера. Он пропустит матчи с "Ливерпулем"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Как сообщает в своем Твиттере журналист Bild Кристиан Фальк, УЕФА отклонил апелляцию мюнхенского клуба на дисквалификацию 29-летнего немца.

Bad News for @FCBayern +++ the application is rejected +++ @esmuellert_ is missing in both matches against @LFC – Christian Falk (@cfbayern) 4 февраля 2019 г.

Напомним, Мюллер получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.

Первый матч 1/8 финала между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля, ответный - 13 марта.

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